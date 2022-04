Sabotage de fibre optique : environ 100 000 abonnés de Free ont été touchés

Free a révélé qu’environ 100 000 de ses abonnés ont été touchés par le sabotage sur le réseau en fibre optique français ayant entraîné mercredi ralentissements et coupures d’accès à Internet dans plusieurs grandes villes.

« On a eu environ 100 000 abonnés affectés par ces coupures, essentiellement dans l’est de la France, à Strasbourg, Gravelines et Reims. On a réussi à rétablir le service au bout de quatre, cinq heures », a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison mère de Free) au micro d’Europe 1. « Même si ces sabotages n’ont concerné qu’une petite minorité de nos abonnés — moins de 1% — ce sont des actes d’une extrême gravité parce qu’ils étaient coordonnés », a-t-il ajouté.

Free a été alerté dans la nuit de mardi à mercredi à 3 heures du matin. « Notre centre de supervision a été alerté par des coupures simultanées de fibres optiques qui ne concernaient pas seulement Free, mais aussi deux autres opérateurs », a poursuivi Thomas Reynaud. Il assure que ses équipes ont très vite réagi pour réparer ces coupures et rétablir le service.

Thomas Reynaud, DG de Free-Groupe Iliad : "Ce sont des actes d'une extrême gravité, ils étaient coordonnés. Ce n'était pas Free qui était ciblé nécessairement, ce sont les Français" pic.twitter.com/giQa6pJky4 — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) April 28, 2022

Selon les constatations des opérateurs, ce sont des câbles longue distance interrégionaux en fibre optique, qui passent le long des autoroutes, des voies ferrées et des voies navigables, qui ont été sectionnés volontairement en plusieurs lieux, notamment la liaison Paris-Lyon et Paris-Strasbourg.

L’impact a été « court et à la marge » pour les abonnés de l’opérateur SFR, a indiqué un porte-parole de l’entreprise, annonçant un retour à la normale sur l’ensemble de ses réseaux.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le Parquet de Paris pour détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs.