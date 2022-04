Wiesmann Thunderball : un sublime roadster électrique pas vraiment low-tech

Avec son design rétro-futuriste tout en courbes galbées et son habitacle à la fois classique et sophistiqué, la Wiesmann Thunderball ressemble à la voiture « James Bondienne » ultime, et l’on pressent que ce bijou des routes ultra racé ne sera réservé qu’à ceux qui disposent d’un compte en banque à 8 chiffres (à minima). Conçu par le constructeur allemand Wiesmann, ce Roadster se paie en plus le luxe de rouler à l’électrique, et de rouler vite puisque l’on parle ici d’une propulsion de 1100 Nm de couple !

Après une faillite en 2014 suivie d’un rachat de la dernière chance par deux entrepreneurs britanniques, Wiesmann revient de très loin, et de la plus belle manière qui soit : sa Thunderball est une super car puissante, ultra complète (différentiel à glissement limité, contrôleur de stabilité, système d’antipatinage, freins à disques de 380 mm) et sans doute ultra maniable avec son petit 1700 kg sur la balance.

Les performances sont au rendez-vous avec notamment un 0 à 200 km/h en 8,9 s seulement ! L’autonomie est impressionnante pour ce type de véhicule : Wiesmann annonce 500 km d’endurance sur une charge, un résultat franchement épatant obtenu grâce à une batterie de 92 kWh (800 V) disposant d’une puissance de charge maxi de 300 kW. Il ne faudrait ainsi qu’une vingtaine de minutes pour recharger le véhicule à 80% ! Cet engin du désir – mais pas vraiment low-tech et sans doute bien peu écolo si l’on prend l’empreinte carbone global – n’a pas encore de prix ni de date de commercialisation.