Paris Fan Festival : le nouveau rendez-vous de la culture geek

Nouveau rendez-vous hexagonal de la culture geek, le Paris Fan Festival se tiendra du 7 au 8 mai prochain au Paris Event Center (près de la Vilette). Dédié à l’univers geek et à la pop culture en général (Comics, Manga, films, Séries, jeux de société, jeux vidéo, etc.), ce salon pour les fans proposera de nombreux stands avec des présentations de produits, animations, expositions, démos, émissions live, séances de dédicaces avec des artistes ou des personnalités de la geek culture et même des mini-conférences !

Seront ainsi présents les acteur Matt Smith (Morbius), Tyler Hoechlin (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Ted Etienne (OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire) et Simon Astier (Kaamelott), ainsi que les youtubeurs, MinOntaku (jeux vidéo), Shyro (mangas et anime), et Takiro (mangas et animes encore). Autant dire qu’il devrait y avoir pas mal de monde sur place, d’autant que la pandémie de Covid-19 a aiguisé les appétits pour les salons « physiques » après 2 ans de contraintes et de confinements.