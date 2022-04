Legend of Mana : Square Enix et Warner Bros. dévoilent un teaser de la série d’animation

La franchise « Mana » est une sacré manne pour Square Enix (hum …). Le jour même de la sortie de ECHOES of MANA sur mobile, l’éditeur japonais ainsi que Warner Bros. Japon dévoilent le tout premier teaser de Legend of Mana : The Teardrop Crystal, une série d’animation portée par le réalisateur Masato Jinbo et l’illustrateur HACCAN (Trials of Mana).



La série portera sur l’histoire de Shiloh, un jeune homme qui fait des rêves prémonitoires concernant la destinée glorieuse qui l’attend. Le teaser ne montre que des artworks ou screenshots de la série, ce qui ne permet pas de conclure quant à la qualité réelle de l’anime (tout au moins au plan technique, la DA étant plutôt soignée bien que très générique à première vue). La série animée Legend of Mana : The Teardrop Crystal sera disponible au Japon dans le courant de l’année. Les plus intéressés peuvent toujours gratter quelques infos supplémentaires sur le site officiel dédié.