Orange Livebox : Disney+ devient disponible sur le décodeur TV4

Disney+ est maintenant disponible sur un nouveau support, à savoir le décodeur TV4 d’Orange, celui que l’on retrouve avec certaines offres Livebox. Le service de streaming était déjà disponible sur le décodeur TV UHD de l’opérateur.

Arrivée de Disney+ sur le décodeur TV4 d’Orange

Pour le coup, l’opérateur a pris son temps. Disney+ a fait ses débuts sur le décodeur TV UHD en avril 2021. Orange avait alors promis que le service de streaming arriverait aussi sur le décodeur TV4, mais qu’il faudrait patienter. Une date de disponibilité évoquée était le second semestre de 2021, sans plus de précision. Mais ce n’est finalement qu’en avril 2022 que la plateforme débarque.

Disney+ depuis le décodeur TV4 d’Orange — qui est également proposé aux abonnés Sosh qui ont l’option TV — offre le même service que celui disponible sur les autres supports. Il est possible de voir des films, des séries, des documentaires, des making-of et plus encore. Le prix est de 8,99€/mois ou 89,99€/an.

Que faire si vous avez un décodeur encore plus ancien que le TV4 ? Malheureusement pour vous, il faudra tirer un trait du Disney+, du moins avec ce moyen. Une astuce pour voir le contenu sur votre téléviseur est d’utiliser un appareil externe, comme un Chromecast, un Amazon Fire TV Stick, une box comme la Nvidia Shield TV ou tout simplement votre téléviseur si c’est un modèle connecté et qu’il dispose de l’application du service de streaming.