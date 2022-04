Alphabet (Google) déçoit un peu avec ses revenus du premier trimestre

Alphabet, maison-mère de Google, a publié les résultats financiers du premier trimestre de son année fiscale 2022 et le groupe a un peu déçu les marchés. Cela se ressent d’ailleurs au niveau de la Bourse avec l’action qui a reculé.

Résultats mitigés pour Alphabet au premier trimestre de 2022

Le chiffre d’affaires d’Alphabet pour le premier trimestre fut de 68,01 milliards de dollars, contre 55,31 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 23%. Les analystes s’attendaient à un peu mieux, à savoir 68,11 milliards de dollars. D’ailleurs, c’est la première fois que le groupe fait état de ventes inférieures aux attentes depuis le début de la pandémie du Covid-19, alors que les annonceurs ont réduit leurs dépenses du fait d’inquiétudes grandissantes sur un ralentissement économique mondial.

Le bénéfice net a été de 16,44 milliards de dollars, contre 17,93 milliards de dollars auparavant, soit une baisse de 8%. Le bénéfice par action resort à 24,62 dollars, là où les analystes tablaient sur 25,91 dollars.

Dans le détail, les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 6,87 milliards de dollars (contre 6 milliards de dollars il y a un an), tandis que la partie cloud a rapporté 5,82 milliards de dollars (contre 4,05 milliards de dollars au premier trimestre 2021).

Les autres revenus de Google — qui comprennent les produits (smartphones, etc), le Play Store et les revenus non publicitaires de YouTube — ont rapporté 6,82 milliards de dollars, contre 6,49 milliards de dollars au même trimestre de l’année dernière.

La division « Les autres paris », comme l’indique Google, continue de perdre de l’argent. Cependant, elle a rapporté 440 millions de dollars de revenus, contre 198 millions de dollars au premier trimestre de 2021. Mais elle a perdu 1,16 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de dollars au même trimestre de l’année dernière.

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Alphabet a reculé de 2,55% en post-séance à la Bourse pour atteindre 2 312,50 dollars.