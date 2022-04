Coupure des services en ligne de 91 jeux : Ubisoft évoque une erreur

Ubisoft a réagi à la suite de la coupure des services de 91 jeux ces derniers jours. Le groupe confirme qu’il s’agit d’une erreur de sa part et que certains serveurs étaient en réalité en maintenance.

La réaction d’Ubisoft sur la « coupure » de ses serveurs

Les jeux concernent essentiellement la période PlayStation 3/Xbox 360, ainsi que la plateforme OnLive (qui n’existe plus). Certaines licences étaient Just Dance, Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Splinter Cell. L’absence de services en ligne empêche d’avoir le multijoueur en ligne et certaines données (actualités, statistiques, etc). Bien sûr, il reste possible de jouer sans connexion, mais il faut se contenter du mode solo la plupart du temps.

Ubisoft a donc réagi, sachant qu’il y a eu quelques articles annonçant la coupure des services en ligne pour 91 jeux. Le groupe indique que de nombreux titres listés dans l’article d’assistance publié la semaine dernière ont été en réalité mis hors-ligne en avril 2021, et que d’autres jeux ont été mis hors ligne pour des raisons de maintenance, mais ont été restaurés depuis. Voici ce que déclare le studio :