Build 2022 : Microsoft ouvre les inscriptions pour sa conférence

Microsoft annonce aujourd’hui l’ouverture pour l’inscription en ce qui concerne sa conférence Build 2022. Celle-ci aura lieu du 24 au 26 mai et sera uniquement en ligne. Le rendez-vous est normalement physique, mais Microsoft préfère prendre ses précautions par rapport au Covid-19.

Les inscriptions sont ouvertes pour la Microsoft Build 2022

Bien que l’événement soit gratuit, vous devez vous inscrire (sur cette page) pour avoir accès aux sessions. Vous aurez ensuite accès à l’ordre du jour des sessions (lorsqu’il sera disponible), à une zone de connexion et une zone d’apprentissage, à des spots régionaux et à bien d’autres choses encore.

Selon Microsoft, la Build 2022 aidera les développeurs à « innover sans compromis, à développer de manière créative et à construire la prochaine génération d’applications » pour plus d’un milliard d’appareils. La conférence accueillera 13 intervenants de Microsoft, tels que Satya Nadella, Kevin Scott, Amanda Silver, Scott Guthrie, Kathleen Mitford et d’autres. Les participants auront l’occasion d’apprendre lors de sessions en direct et de réserver du temps avec des experts de Microsoft.

Ce qui différencie l’édition 2022 des précédentes conférences de développeurs organisées par Microsoft, ce sont les nouveaux spots régionaux. L’entreprise souhaite fournir une analyse des keynotes, des nouvelles tendances et des sujets pour des régions spécifiques, comme la France, l’Allemagne, le Japon, l’Amérique latine et le Royaume-Uni.