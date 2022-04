Sega va retirer de la vente 5 jeux Sonic (et la raison pique toujours un peu)

Il y a vraiment de quoi se mettre en boule : Sega vient d’annoncer qu’il retirerait bientôt de la vente 5 jeux Sonic, soit Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, Sonic & Knuckles et enfin Sonic CD. Plus aucun de ces jeux ne sera désormais disponible sur aucune des plateformes du marché (PC, PlayStation, Xbox ou Switch donc). La raison de cette décision radicale ? L’arrivée prochaine de la compilation Sonic Origins, qui contiendra les 5 jeux sus-cités !

La méthode pique d’autant plus que Sega force ici la main sur un achat groupé, ce qui signifie qu’il ne sera bientôt plus possible de se procurer l’un de ces 5 titres à l’unité. Les jeux seront retirés le 20 mai prochain et SEGA ne précise pas s’ils reviendront sur les étals passée la période de lancement de Sonic Origins. On note tout de même que ces 5 titres n’ont pas été retirés des différentes compilations où ils se trouvaient déjà (ce qui est la moindre des choses).

La compil Sonic Origins sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 23 juin prochain pour la somme pas si modique de 39,99 euros.