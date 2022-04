Sonic Origins : une date de sortie pour la compilation…et un prix qui pique (trailer)

Sonic Origins, compilation légèrement remastérisée de SEGA, comprend Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD. Annoncée au mois de mai 2021, la compil rétrogaming a désormais une date de sortie, fixée au 23 juin 2022. Sega vient de confirmer que le jeu sortira sur consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC. Le prix de 39,99 euros… pique un peu pour une compile rétro, et Sega a aussi prévu une édition Digital Deluxe à 44,90 euros qui inclue quelques bonus supplémentaires (missions et musiques supplémentaires, personnages animés dans le menu, etc.).



Sonic Origins proposera aussi un mode Anniversaire (vies illimitées et plein écran 4K), un mode un peu décalé forcément puisque le jeu devait initialement sortir l’an dernier, à l’occasion des 30 ans de la franchise Sonic. Le trailer dévoile aussi de jolies cinématiques et un framerate élevé (60 fps), ce qui n’est pas du luxe pour le gameplay ultra rapide de la licence phare de SEGA.