J.J Abrams (Star Wars VII) planche sur une adaptation de la franchise Hot Wheels

La société de production Bad Robot, qui est dirigée par J.J Abrams (Star Wars VII), collabore avec Warner Bros. et Mattel Films à l’adaptation de la franchise Hot Wheels. Les petites voitures cascadeuses seront portées à l’écran dans un film live-action qui mettra en scène « certaines des voitures, camions monstres et motos parmi les plus « hot » et les plus élégants au monde ».

Robbie Brenner, le producteur exécutif de Mattel Films, a précisé que le métrage s’adresserait avant tout aux fans des Hot Wheels : « En tant que leader mondial de la culture automobile, Hot Wheels a enflammé depuis des générations l’esprit de challenger chez les passionnés d’automobiles. Les fans de tous âges sont maintenant prêts pour la course de leur vie avec l’incroyable talent de J.J. Bad Robot d’Abrams qui nous rejoint aux côtés de Warner Bros. Pictures afin de transformer la légendaire IP de Hot Wheels en une histoire passionnante pour le grand écran. »

Après Barbie (dont l’adaptation live-action est toujours en production), Mattel confirme donc son intérêt pour le grand écran, au moment où la geek culture (jeux vidéos, Comics, jouets cultes, romans de S.F) est bel et bien devenue le premier pourvoyeur d’histoires pour le cinéma populaire.