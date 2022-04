PS5 : le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive cette semaine

Sony annonce qu’une mise à jour va activer le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PlayStation 5, et ce dès cette semaine. Cela va concerner 14 jeux au départ.

Enfin le VRR sur PlayStation 5

Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console. Les performances visuelles des jeux seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artéfacts visuels, comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Vous pouvez vous attendre à des jeux plus fluides avec un rendu des scènes homogène, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite.

Sony fait savoir que les jeux déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable (VRR) à l’aide d’une mise à jour. Pour ceux à venir, le support pourra se faire dès la sortie.

Les premiers jeux PS5 qui supporteront prochainement le taux de rafraîchissement variable (VRR) avec une mise à jour seront :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Sony précise que la nouveauté sera automatiquement activée si la console est connectée à un écran compatible VRR doté d’un port HDMI 2.1. Mais pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de la désactiver en faisant un tour dans les paramètres depuis la section « Écran et vidéo ».

Aussi, il sera possible d’activer le taux de rafraîchissement variable aux jeux ne le prenant pas en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains titres. Si vous constatez des problèmes d’affichage, vous pouvez désactiver cette option à tout moment.