Insteon : le fabricant de produits domotiques ferme brutalement boutique

Le coup est rude pour les clients d‘Insteon, l’une des sociétés pionnières du secteur de la domotique (produits connectés pour la maison). Le fabricant d’interrupteurs, de lampes et de thermostats connectés (entre autres) a en effet brutalement fermé boutique, sans même prévenir ses clients !

Les serveurs d’Insteon se sont arrêté nets il y a quelques jours, laissant dans l’embarras le plus total les propriétaires des appareils de la marque, qui tous fonctionnent sur un protocole de réseau propriétaire. Au delà des serveurs, le fabricant a aussi fermé ses forums d’assistance tandis que le CEO du groupe clôturait son compte LinkedIn. Bref, une échappée belle en rase campagne sans aucun égard pour les clients de la première heure.

Il a fallu attendre une semaine pour qu’Insteon réagisse officiellement en expliquant que le contexte de la pandémie avait mis les comptes dans le rouge et que la seule alternative était de se faire racheter par un repreneur… qui ne s’est jamais manifesté. Pas un mot sur le suivi des clients lésés, rien non plus concernant un possible dédommagement.

S’il reste toujours possible de faire fonctionner en local les appareils de la marque grâce à de la bidouille (ce qui ne sera forcément pas à la portée d’une partie de la clientèle grand public), il n’en reste pas moins qu’une liquidation aussi brutale remet sur la table la question du secteur de l' »internet des objets » dans son ensemble, de tous ces « smartbidules » qui ne peuvent fonctionner que connectés à des réseaux dopés par des fermes de serveurs passablement polluantes. Alors certes, Insteon n’a pas le poids d’un Apple ou d’un Google, mais tout de même…