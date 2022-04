Téléchargement illégal : Zone-Téléchargement et Tirexo ferment leurs portes

Zone-Téléchargement et Tirexo, deux des plus gros sites de téléchargement illégal français, ont fermé leurs portes. Cela s’est produit à 24 heures d’intervalle, ce qui pose naturellement des questions.

C’est la fin pour Zone-Téléchargement et Tirexo

Aussi bien Zone-Téléchargement que Tirexo affichent un message pour annoncer leur fermeture. « C’est sur ces quelques lignes que nous vous annonce la fermeture du site ZT. Oui c’est bien la fin aucune blague, toute chose n’est pas éternelle », indique le premier. Pour le second, on peut lire : « C’est tous, avec un grand regret, que l’on vous annonce que le site doit fermer ses portes. Prenez tous soin de vous et gardez l’œil ouvert ».

Il y a un point commun entre les deux sites : ni l’un ni l’autre n’expliquent la raison de la fermeture. Existe-t-il un lien avec les autorités françaises ? C’est une possibilité, en effet. Pour rappel, la gendarmerie avait déjà fait fermer Zone-Téléchargement en 2016, mais le site avait su renaître. Il y a également eu beaucoup de clones.

Les deux sites proposaient de télécharger des films, des séries et d’autres contenus dans diverses qualités. Le téléchargement était gratuit et surtout illégal. Cela explique pourquoi des autorités cherchent à fermer ce type de sites.

Selon le journaliste Tristan Brossat, l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) refuse de commenter la fermeture. « Pas de commentaires à ce stade », dit-elle. Nous en saurons peut-être davantage dans quelques jours.