Activision Blizzard : CA et bénéfices en baisse pour le Q1 2022

Activision Blizzard, géant du jeu vidéo rentré en disgrâce suite à de sombres affaires de harcèlements en interne, démarre l’année avec difficulté. Pour la première fois depuis longtemps, l’éditeur publie en effet un chiffre d’affaires et des bénéfices nets en recul par rapport au Q1 2021. Ainsi, le chiffre d’affaires émerge à 1,6 milliards d’euros sur la période, assez loin des 2,1 milliards d’euros du Q1 2021. Même punition pour les bénéfices nets, qui passent de 575,9 millions d’euros à 367,5 millions. Il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser.

Le principal responsable de ce gros coup de mou est Call of Duty : Vanguard, qui se vend nettement moins que son prédécesseur, sans compter une diminution du niveau d’engagement des joueurs de Call of Duty : Warzone. Le prochain Call of Duty qui doit succéder à Call of Vanguard dès cette année permettra t-il de renouer avec la croissance chez Activision Blizzard ? Rien n’est moins sûr, à moins bien sûr que la version mobile du jeu ne rencontre le même succès que l’actuel Call of Duty : Mobile.

L’éditeur fait sans doute ce qu’il faut pour remonter la pente : Overwatch 2 est en préparation, Diablo Immortal est daté au 2 juin sur iOS, Android et PC, un Warcraft mobile est lui aussi dans les tuyaux, sans oublier Diablo IV, toujours en développement actif. Les tests du jeu auraient même démarré en interne. Pour rappel, Activision Blizzard est toujours en phase de rachat par Microsoft.