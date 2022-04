Rooms of Realities : un escape game en VR jouable avec les avatars de Meta (trailer)

Développé par le petit studio Bluekey, Rooms of Realities est un escape game en VR décrit comme une « anthologie » du genre. Voilà qui donne envie, sachant que ce Rooms of Realities a été conçu pour être joué à plusieurs, comme dans une véritable escape room en somme. Les joueurs devront donc collaborer et se triturer les méninges ensemble pour sortir de salles remplies d’indices et d’énigmes. Trois environnements seront disponibles et le studio a même pensé à inclure quelques petites trames narratives (les joueurs devront enquêter sur la disparition d’une certaine Emily Jones à l’intérieur d’un hôpital ressemblant à un manoir hanté, découvrir un secret caché à l’intérieur d’une pyramide et atteindre un artefact planqué dans une zone sous-marine).

Si la proposition a déjà de quoi intéresser les amateurs du genre, il faut savoir qu’en sus le titre de Bluekey permettra de jouer avec son propre avatar Meta (et donc oui, le jeu sera bien compatible avec le casque Meta Quest), ce qui n’est malheureusement pas si fréquent y compris pour les titres multijoueurs.

Pour autant, Room of Reality sortira d’abord sur Steam en accès anticipé, avant de débarquer sur Quest quelques mois plus tard.