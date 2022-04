La NASA a créé un alliage mille fois plus résistant que les matériaux les plus solides existants

La NASA aurait t-elle trouvé la « pierre philosophale » des matériaux adaptés à l’exploration spatiale ? L’agence spatiale américaine a en effet déclaré dans un communiqué que ses équipes d’ingénieurs et de scientifiques étaient parvenus à mettre au point un alliage 1000 fois plus résistant que les matériaux les plus solides existants.

Le GRX-810, l’alliage super-solide de la NASA

Baptisé GRX-810, cet alliage « ODS », renforcé par dispersion d’oxyde sur une base nickel, platine, et fer-aluminium, a été généré après seulement une trentaine d’essai en simulation 3D. « Ce qui nous aurait pris des années avec un processus classique d’essais et d’erreurs prend désormais des semaines avant de déboucher sur une découverte » explique ainsi Dale Hopkins, patron du projet Transformational Tools and Technologies de la NASA.

Les propriétés du GRX-810 sont tout simplement inédites : l’alliage peut résister à des températures de 1.100 degrés Celsius, et ce pendant une durée 1000 fois plus grande. Pour ne rien gâcher, le GRX-810 est aussi plus de trois plus flexible, ce qui est bien sûr un énorme avantage dans les processus de design de certaines pièces de fusée, de moteurs de fusée, ou de sondes solaires par exemple. Pour la NASA, cette découverte est donc rien moins que « révolutionnaire » et devrait impacter favorablement les futurs projets de missions spatiales.