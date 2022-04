Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mai 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

The Circle Game : États-Unis : Saison 4

Date : 4/05 épisodes 1-4, 11/05 épisodes 5-8, 18/05 épisodes 9-12, 25/05 épisodes 13

Synopsis : Cette saison, on discute beaucoup, mais on cache toujours tout… surtout la célébrité de certains et certaines ! Les paris sont ouverts. Qui remportera le prix ultime ?

Trois mètres au-dessus du ciel : Saison 3

Date : 4/05

Synopsis : Un autre été arrive, et d’autres triangles amoureux se forment alors que le groupe cultive ses passions et teste les limites de l’amitié.

El marginal: Season 5

Date : 4/05

Synopsis : Dans cette dernière saison, Miguel cherche la rédemption derrière les barreaux, Diosito se démène à l’extérieur et une secte menace de provoquer la chute de Puente Viejo.

The Pentaverate

Date : 5/05

Synopsis : Une société secrète qui a influencé le cours de l’histoire pendant des siècles est menacée en son sein. Son destin dépend d’un journaliste canadien. Celui du monde aussi.

The Sound of Magic

Date : 6/05

Synopsis : Un magicien installé dans un parc d’attractions à l’abandon fait disparaître les malheurs d’une ado désabusée et réapparaître un petit espoir malgré la cruauté de sa vie.

Workin’ Moms : Saison 6

Date : 10/05

Synopsis : Un équilibre entre travail et vie privée ? Sérieux ? Kate, Anne, Jenny, Sloane et Val cumulent les heures sup pour gérer de gros problèmes, au travail et à la maison.

Frères de crime : Saison 2 (Brotherhood)

Date : 11/05

Synopsis : Au lendemain d’une émeute meurtrière, Edson et Cristina se heurtent à de nouveaux ennemis et de nouvelles menaces. Les enjeux grimpent, mettant leur lien à l’épreuve.

42 jours d’obscurité (42 Days of Darkness)

Date : 11/05

Synopsis : Une femme recherche frénétiquement sa sœur disparue dans une ville du Chili, sur fond de tempête médiatique et d’enquête policière. Inspiré de faits réels.

Savage Beauty

Date : 12/05

Synopsis : Pour assouvir une vengeance, une femme au passé tragique s’insinue au sein d’une puissante famille possédant un empire cosmétique mondial, mais aussi de sombres secrets.

Le Touche-à-tout (The Life and Movies of Erşan Kuneri)

Date : 13/05

Synopsis : En revisitant sa carrière, une figure de proue du cinéma érotique décide de se reconvertir et tourner des films relevant d’autres genres, de la SF à l’action médiévale.

La Défense Lincoln (The Lincoln Lawyer)

Date : 13/05

Synopsis : Dans cette série inspirée des romans à succès de Michael Connelly, un idéaliste iconoclaste gère son cabinet d’avocat depuis la banquette arrière de sa Lincoln.

L’Empire du bling : Saison 2 (Bling Empire: season 2)

Date : 13/05

Synopsis : Nouveaux amours, nouvelles fréquentations et nouveaux drames s’entremêlent dans ce cercle éblouissant de riches amis asiatiques et asio-américains établis à Los Angeles.

Neumatt (New Heights)

Date : 13/05

Synopsis : Lorsque Michi Wyss, un consultant, hérite d’une exploitation en difficulté à la mort de son père, il doit à la fois affronter son propre passé et l’avenir de sa famille.

The Future Diary : Saison 2

Date : 17/05 épisodes 1-4, 24/04 épisodes 5-6, 31/05 épisodes 7-9

Synopsis : Une nouvelle histoire d’amour se dessine lorsqu’une jeune employée de bureau tokyoïte voit son cœur hésiter entre un charmant barman et un séduisant étudiant en médecine.

Qui a tué Sara ? : Saison 3

Date : 18/05

Synopsis : Dans cette dernière saison, où les ennemis deviennent des alliés et la vérité éclate enfin, Álex se passionne pour une nouvelle énigme : qu’est-il arrivé à Sara ?

Histoires d’amour et d’autisme : États-Unis (Love on the Spectrum U.S.)

Date : 18/05

Synopsis : Dans cette série documentaire romantique, des personnes autistes cherchent l’amour et découvrent le monde changeant des rencontres et des relations de couple.

Insiders : Saison 2

Date : 19/05 épisodes 1-3, 26/05 episodes 4-7

Synopsis : Dix nouveaux candidats s’inscrivent au casting d’une émission de téléréalité, sans se douter que les caméras tournent déjà… et les manipulations (re)commencent.

🔥 Love, Death & Robots: Volume 3

Date : 20/05

Synopsis : Univers troublants, violences exquises et kiffs déments vous attendent dans le troisième volume de cette anthologie d’animation primée de Tim Miller et David Fincher.

Entrevías

Date : 20/05

Synopsis : Un ancien combattant, excédé par les dealers et les fauteurs de troubles qui ont investi son quartier, décide de remettre sa petite-fille rebelle sur le bon chemin.

Our Blues

Date : 21/05

Synopsis : Sur l’île trépidante de Jeju en Corée, plusieurs histoires de vie et d’amour s’entrecroisent avec plus ou moins de bonheur, mais jamais sans rebondissements.

Les Tribulations Culinaires de Phil : Saison 5 (Somebody Feed Phil)

Date : 25/05

Synopsis : Phil Rosenthal, créateur de « Tout le monde aime Raymond », parcourt le monde pour se régaler des cuisines et cultures locales dans la nouvelle saison de cette téléréalité.

🔥 Stranger Things 4 – Volume 1

Date : 27/05

Synopsis : Pendant les vacances de printemps, les ténèbres engloutissent à nouveau Hawkins, éveillant la terreur, ravivant des souvenirs angoissants et faisant craindre une guerre.

FILMS

Quarante ans et des surprises (40 Years Young)

Date : 4/05

Synopsis : Pour reprendre goût à la vie après une révélation amère, un chef cuisinier part à Cancún afin de participer à une compétition culinaire avec son associé et meilleur ami.

Loin du Périph

Date : 6/05

Synopsis : Dix ans après leur première rencontre, deux flics que tout oppose se retrouvent à contrecœur pour enquêter sur un meurtre dans une petite ville pas si tranquille que ça.

En Route pour l’Avenir (Along for the Ride)

Date : 6/05

Synopsis : /

Thar : Les trois cibles (Thar)

Date : 6/05

Synopsis : Dans une petite ville en plein désert, un meurtre et les horribles ambitions d’un inconnu expert en torture donnent à un flic chevronné l’occasion de faire ses preuves.

Marmaduke

Date : 6/05

Synopsis : Désordonné et espiègle, Marmaduke a un cœur énorme mais ne sait pas éviter les ennuis. Aura-t-il assez de chien pour réussir dans le monde huppé des expositions canines ?

Le Maître de l’évasion (The Getaway King)

Date : 11/05

Synopsis : Un bandit et héros populaire connu pour ses évasions spectaculaires songe à repartir de zéro en rencontrant une nouvelle amie. Inspiré de la vie de Zdzisław Najmrodzki.

Senior Year

Date : 13/05

Synopsis : Une acrobatie qui dérape plonge une pom-pom girl dans le coma. Elle se réveille prête à devenir la reine du bal de promo, son rêve de lycéenne… avec 20 ans de plus !

La Familia Perfecta

Date : 18/05

Synopsis : D’abord décontenancée par la famille éclectique de la petite amie de son fils, Lucía est loin d’imaginer l’impact qu’auront ces gens sur sa vie bien rangée.

Toscana

Date : 18/05

Synopsis : /

Un Accord Parfait (A Perfect Pairing)

Date : 19/05

Synopsis : Pour décrocher un contrat, une cadre de société vinicole de Los Angeles infiltre une ferme ovine en Australie, où elle rencontre un homme du coin revêche et mystérieux.

F*ck l’Amour, Toujours ! (F*ck Love Too)

Date : 20/05

Synopsis : Triangles amoureux et doutes mettent les relations à rude épreuve : Lisa doit faire un choix difficile, Jack est en crise et Bo se pose des questions sur son mariage.

Larva : Le Pouvoir de l’Amulette (Larva Pendant)

Date : 25/05

Synopsis : Quand Jaune est piégé par un vilain chat espiègle, Rouge vole (bruyamment) à son secours.

DOCUMENTAIRES

En Apnée : Traversée sous la Glace (Hold Your Breath: The Ice Dive)

Date : 3/05

Synopsis : Dans ce documentaire, suivez l’apnéiste Johanna Nordblad alors qu’elle tente de battre le record du monde de la plus longue distance parcourue en apnée sous la glace.

Panique à la Centrale : Three Mile Island

Date : 4/05

Synopsis : Des témoins privilégiés reviennent sur les évènements, polémiques et conséquences liés à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie.

Wild Babies : Petits et Sauvages

Date : 5/05

Synopsis : Lions, éléphants, pingouins, pangolins… Observez les aventures des bébés animaux tandis qu’ils apprennent à maîtriser les aléas de la vie sauvage.

Notre Père à Tous (Our Father)

Date : 11/05

Synopsis : Après avoir effectué un test ADN, une femme se découvre de nombreux demi-frères et sœurs, révélant un plan machiavélique fomenté par un spécialiste de la fertilité.

Cyber Hell : Le Réseau de l’Horreur (Cyber Hell: Exposing an Internet Horror)

Date : 18/05

Synopsis : Synonyme d’anonymat et d’exploitation, un réseau d’espaces de chat est le théâtre de nombreux crimes sexuels. La traque de ses opérateurs nécessitera courage et ténacité.

Le Système G ou l’Art de Gouverner (The G Word with Adam Conover)

Date : 19/05

Synopsis : Qu’on le soutienne ou non, le gouvernement américain joue un grand rôle dans la vie de ses citoyens. Adam Conover se penche de façon humoristique sur son fonctionnement.

Censuré par le Meurtre : José Luis Cabezas (The Photographer: Murder in Pinamar)

Date : 19/05

Synopsis : Ce documentaire se penche sur l’assassinat du photojournaliste José Luis Cabezas, un crime qui a bouleversé l’Argentine et mis au jour un scandale politico-financier.

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Les Octonauts : Mission Terre : Saison 2 (Octonauts: Above & Beyond: Season 2)

Date : 2/05

Synopsis : Le capitaine Barnacles, Kwazii et leur équipage découvrent de nouveaux environnements et protègent d’autres amis en parcourant le monde pour des missions passionnantes.

Maverix

Date : 12/05

Synopsis : Une série à cent à l’heure où les ados téméraires d’une équipe de motocross junior donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vaincre leurs adversaires et triompher.

Baby Boss : Retour au Berceau (The Boss Baby: Back in the Crib)

Date : 19/05

Synopsis : À la suite de « Baby Boss 2 : Une affaire de famille », un Ted adulte utilise la formule magique de Tina pour redevenir le Baby Boss… et ça n’a rien d’un jeu d’enfant.

Océan d’Amour (Sea of Love)

Date : 23/05

Synopsis : Bruda et ses amis animaux marins s’offrent de mini-aventures dans l’océan et découvrent que les petits riens du quotidien ne manquent pas de magie.

My Little Pony: Make Your Mark (My Little Pony: Make Your Mark)

Date : 26/05

Synopsis : Quand Zipp s’aperçoit que le pouvoir des cristaux diminue, elle se donne pour mission d’en comprendre la raison.

Bheem Bam Boum : J’adore le Taj Mahal (Mighty Little Bheem: I Love Taj Mahal)

Date : 30/05

Synopsis : Parti visiter le sublime Taj Mahal, Bheem n’est pas très attentif, car il essaie de rendre son ours en peluche à une petite fille avant que quelqu’un ne le lui vole.

ANIME

Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War

Date : 9/05

Synopsis : En 2045, Motoko Kusanagi et la Section 9 affrontent une nouvelle menace redoutable dans cette version long-métrage de la première saison de « SAC_2045 ».

Vampire in the Garden

Date : 16/05

Synopsis : Humains et vampires vivaient autrefois en harmonie. Contre toute attente, une jeune fille et une reine vampire s’unissent pour retrouver ce paradis perdu.

Ghost in the Shell: SAC_2045 : Saison 2

Date : 23/05

Synopsis : En 2045, Motoko Kusanagi, une mercenaire cybernétique, retrouve les membres de la Section 9 pour affronter une nouvelle menace : « les post-humains ».