Honor dévoile le X8, un smartphone d’entrée de gamme très bien équipé

Les smartphones haut de gamme ont souvent la primeur de l’info, mais il ne faudrait pas oublier trop vite qu’une large partie des consommateurs potentiels ne veulent pas mettre plus de 200 ou 300 euros dans un mobile. Pour ceux là, il y a désormais le X8 d’Honor, un smartphone à petit prix (249 euros), mais aux spécifications vraiment solides.

Qu’on en juge : le Honor X8 dispose d’un écran 6,7 pouces et 90 Hz (2 388 x 1 080 pixels) encadré par des bordures très fines, d’un processeur Snapdragon 680 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM (une partie de la RAM peut être allouée à la ROM), d’une batterie de 4000 mAh et de 128 Go de capacité de stockage. Le bloc photo intègre 4 capteurs (tout de même !), soit un capteur principal de 64 megapixels (f/1.8), un capteur grand angle de 5 megapixels (f/2,2), un capteur Macro de 2 megapixels (f/2.4) et un capteur de profondeur de champ de 2 megapixels (f/2.4). Assez épatant pour le prix demandé.

L’Honor X8 sera disponible à la vente chez tous les bons revendeurs le 3 mai prochain.