Streets of Rage : le réalisateur de John Wick serait aux commandes d’un film

Les jeux vidéo et le cinéma, c’est désormais une histoire de passion, et souvent de gros sous. Lara Croft, Uncharted, Mario, Sonic, Pokémon, les stars du JV basculent de plus en plus souvent sur le grand écran, généralement pour le pire.

SEGA n’est pas la plus mal loti dans cette course à l’adaptation : après Sonic, une autre licence phare de la marque japonaise pourrait trouver son chemin vers les salles. Si l’on en croit le bien renseigné Deadline, Derek Kolstad se chargerait de l’adaptation ciné de Streets of Rage, le célèbre beat them all arcade. Lancé en 1991 sur SEGA Megadrive, Streets of Rage est rapidement devenu la référence de son genre. Streets of Rage 4, développé par le francais, Dotemu, est même l’un des meilleurs jeux de la gen précédente.

Pour information, Derek Kolstad est le réalisateur des trois films John Wick et du très bon Nobody. Un spécialiste du film d’action pour l’adaptation d’un jeu d’action, voilà qui aurait au moins le mérite de la cohérence…