Kamala Harris, la vice présidente américaine, annonce la fin des tests anti-satellites

C’est une déclaration sans précédent, qui ressemble presque à une tentative de dégel dans un contexte de quasi retour à la guerre froide USA-Russie. Dans la soirée d’hier, Kamala Harris, la vice-présidente des Etats-Unis, a annoncé la fin des tests anti-satellites (ASAT) qui étaient menés sous le contrôle de l’US Space Force. Ces tests consistent généralement à envoyer depuis le sol un missile à très longue portée afin qu’il détruise un satellite cible. Jusqu’à présent, seuls 4 pays ont déjà mené des tests de ce type – les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde -, mais jamais contre un satellite étranger.

Kamala Harris, hier soir sur la base Vandenberg de la Space Force

Lors d’un long discours, sur la base Space Force de Vandenberg (Californie), Kamala Harris a intimé les autres nations à faire de même (Russie, Chine et Inde donc) de façon à établir « une norme des comportements responsables dans l’espace ». Cette déclaration inattendue intervient 5 mois après que la Russie ait effectué son propre test anti-satellite (contre le satellite russe Cosmos-1408). Ce dernier avait abouti à la dispersion en orbite d’un nuage de plusieurs centaines de débris, ce qui avait créé de gros remous dans la communauté spatiale internationale et menacé un temps l’intégrité de l’ISS.

Avant même de lancer un moratoire sur ce type de test (moratoire demandé par de nombreux pays), les Etats-Unis ont donc pris seul l’initiative de faire retomber la pression militaire sur l’espace. Après tout, et l’ISS le démontre à chaque mission, l’orbite terrestre reste encore aujourd’hui l’une des rares zones sous influence humaine où la science, la rationalité et la collaboration règnent en maitre, et ce même lorsque des astronautes russes et américains doivent travailler ensemble…