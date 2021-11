Gravity : un tir russe anti-satellite laisse 1500 débris en orbite (et les américains fulminent)

C’est sans doute l’évènement spatial le plus grave depuis le drame de Challenger. Lundi 15 novembre, la Russie a effectué a effectué un tir anti-satellite contre l’un de ses propres satellites modèle Cosmos (inactif depuis des années). Cet essai en situation réelle aurait généré pas moins de 1500 débris spatiaux traçables si l’on en croit Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. 1500 débris traçables, cela signifie que des milliers de débris non traçables (trop petits) naviguent en orbite. Anthony Blinken juge en outre que certains de ces débris constitueront un risque pour les décennies à venir, et qualifie le test de la Russie d’ « acte irresponsable ».

Image tirée du film Gravity

La situation rappelle celle du film Gravity, lorsque la destruction d’un satellite propage des débris dont certains se retrouvent sur la trajectoire de l’ISS. De fait, la réalité a presque rejoint la fiction puisque suite à ce tir anti-satellites, les 7 astronautes actuellement à bord de la station spatiale se sont réfugiés dans la capsule Soyouz amarrée à l’ISS dans l’éventualité d’une évacuation d’urgence. La NASA de son côté estime que la station spatiale traverse ou passe tout près du nuage de débris spatiaux toutes les 90 minutes. Frissons.

La réaction de la NASA ne s’est pas faite attendre. Bill Nelson, l’administrateur de l’agence a exprimé sa colère dans un langage bien peu diplomatique : « Je suis scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice. Il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et des partenaires internationaux dans l’ISS, mais aussi ses propres cosmonautes. » Pour ne rien arranger, le Pentagone a confirmé que la Russie ne les avait pas prévenu de ce tir d’essai.

On notera tout de même que les Etats-Unis, mais aussi la Chine et l’Inde ont déjà procédé à des tirs anti-satellite, mais dans ces derniers cas, l’orbite des satellites cibles constituaient un danger moindre pour l’ISS ou les satellites alentours.