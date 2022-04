Amazon recrute des profils pour la réalité virtuelle et augmentée

La réalité virtuelle sort à peine du marché de niche que les GAFAM semblent déjà presser de passer à l’étape suivante. Après Meta (qui a déjà un gros pied dans le métavers avec Horizon Worlds et ses casques Meta Quest), après Apple (dont on attend toujours le premier casque de réalité mixte), après Microsoft et son HoloLens et après Google qui recrée une division AR et travaillerait sur des lunettes AR pour 2024, voilà qu’Amazon jette à son tour ses (gros) moyens dans la bataille de la réalité mixte (AR+VR).

Amazon a déjà tâté de la AR, ici avec une application de coiffure virtuelle incluant des effets appliqués en temps réel sur le visage de l’utilisatrice

Le géant de la distribution chercher en effet des profils spécialisés dans le domaine, et notamment « un ingénieur logiciel pour des appareils XR/AR, XR/AR ». Ce même poste devra s’intégrer à une équipe « interfonctionnelle » et travailler sur un produit domotique (en lien avec la réalité mixte donc). D’autres profils recherchés en XR (réalité mixte) doivent aussi disposer de compétences dans les domaines de l’IA, du machine learning, de la robotique et des jeux vidéo.

Autant dire que le champ d’application est à priori très vaste et que l’on peine encore à comprendre tout à fait sur quoi travaille réellement Amazon. Un casque/lunettes AR reste l’option la plus probable, mais sait-on jamais ?.