Netflix signe un partenariat avec Exploding Kittens pour un jeu vidéo et une série

Netflix continue de s’étendre vers le jeu vidéo. Si les tentatives du géant du SVoD se limitent pour l’instant à des jeux mobiles sans grande envergure, on ne peut pas reprocher à Netflix une certaine forme de persévérance. Le géant américain vient en effet de signer un partenariat avec Exploding Kittens (qui publie le célèbre jeu de cartes éponyme) avec pour objectif de produire une série et donc… un jeu vidéo basé sur la franchise des « chats qui explosent ».

meet the cast of the new Netflix animated comedy series, EXPLODING KITTENS – produced by comedy legends Mike Judge and Greg Daniels pic.twitter.com/UA8nWNAguA — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 18, 2022

Le jeu, une version exclusive du jeu mobile déjà existant sur iOS et Android (qui est lui-même une adaptation du jeu de société), sera disponible dans la courant du mois de mai tandis que la série animée, « une série de comédie animée adulte », sortira quelque part en 2023. Le jeu mobile disposera de deux cartes supplémentaires exclusives par rapport aux versions iOS/Android, et malheureusement, les sauvegardes des versions mobiles existantes ne pourront pas être récupérées dans le jeu de Netflix.

La série Exploding Kittens a déjà son casting voix (dont la fantastique Lucy Liu), et l’on connait aussi le nom des producteurs, Mike Judge et l’incontournable Greg Daniels, et des showrunners, Elan Lee et Matthew Inman (à qui l’on doit le comics The Oatmeal). Quant au synopsis, il est court mais donne clairement envie : « Dans la série animée, intitulée Exploding Kittens, l’éternel conflit entre le paradis et l’enfer atteint des proportions épiques lorsque Dieu et le diable sont envoyés sur Terre… dans le corps de gros chats domestiques ».

