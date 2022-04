K 2000 : Playmobil lance un set avec la très culte voiture futuriste K.I.T.T

K 2000 est sans conteste l’une des séries les plus cultes des années 80. Michael Knight (interprété par l’inénarrable David Hasselhoff), est un justicier moderne au volant de K.I.T.T, un véhicule futuriste, intelligent et autonome. Ce mythique duo est sans doute un poil suranné aujourd’hui (la série a plutôt mal vieillie), mais la nostalgie n’a pas de prix, ce que sait très bien Playmobil. La marque de jouets vient en effet de dévoiler un set Knight Rider composé du véhicule K.I.T.T (une Pontiac Firebird Trans Am de 1982), et de trois figurines articulées (Michael Knight, Devon Miles et Bonnie Barstow).

Les phares pivotants sont là (et ils éclairent vraiment), tout comme les fameux LEDs rouges à l’avant. K.I.T.T peut aussi émettre 8 sonorités différentes ainsi que quelques phrases avec cette voix robotisée reconnaissable entre toutes. Il s’agit d’ailleurs d’échantillons de voix tirés directement de la série ! Le niveau de détails semble donc vraiment assez fou.

Quant aux trois figurines, elles reprennent bien les codes vestimentaires des personnages principaux. Michael Knight est affublé de son éternel cuir (ici en pastique bien sûr), Devon Miles, le patron du FLAG (agence pour laquelle travaille Knight), est tiré à quatre épingles et la mécanicienne-ingénieure Bonnie Barstow a sa longue chevelure brune sur le côté. Du joli travail.

Ce nouveau set K 2000 qui comprend 53 pièces sera disponible à la vente au mois de mai prochain. Le prix est de 82 euros. La nostalgie a un prix on vous dit…