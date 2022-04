Microsoft autoriserait la publicité dans les jeux Xbox en Free-to-Play

C’est un fait, Xbox occupe actuellement la place du « good guy » dans la guerre des consoles new gen : Game Pass économique, console puissante, politique interne et externe inclusive (manettes pour handicaps, etc.) sans oublier une stratégie enfin offensive vers les exclusivités (rachats massifs de studios). En Face, les atermoiements de Sony sur la « rupture » avec la old gen, les jeux first party facturés 80 euros et les déclarations souvent perchées de Jim Ryan ont largement « fait le jeu » (ah, ah) du nouveau positionnement d’image de la Xbox.

Pour autant rien n’est jamais acquis, et il suffit parfois de certains choix stratégiques un peu borderlines pour écorner une image de marque patiemment façonnée. Ainsi, on vient d’apprendre que Microsoft travaillerait sur une plateforme qui permettrait aux marques de placer des publicités… dans les jeux Xbox en Free-to-Play ! Le site Insider, qui rapporte l’info, tempère toutefois en ajoutant que la firme de Redmond serait bien consciente des risques d’une telle décision. Seules quelques marques triées sur le volet seraient in fine autorisées à placer de la pub, et ce afin d’éviter d’aboutir à de l’affichage publicitaire sauvage.

Il est à noter aussi que Microsoft n’aurait pas l’intention de récupérer sa part sur les revenus publicitaires générés, et à la place autoriserait les développeurs du jeu et la plateforme publicitaire à se partager les fonds. Xbox ne se montre pas généreux « gratuitement » ici : il s’agit encore et toujours de rendre la Xbox et le Game Pass incontournables en tant que plateforme/service de jeu. Du reste, Microsoft continuera bien de toucher sa commission sur les microtransactions des titres free-to-play…

Enfin, et c’est peut-être l’information la plus importante : Microsoft n’exploiterait pas les données publicitaires à son propre compte (pour du ciblage pub par exemple). Les premiers jeux Xbox avec publicités intégrés pourraient être disponibles dès le troisième trimestre de cette année. On rappellera ici que la publicité dans les jeux n’est pas une nouveauté et qu’elle existe depuis de nombreuses années dans les jeux de sport (autocollants de marque sur les voitures, bordures des terrains dans les simus de foot ou lors des matchs de NBA/NFL). Ceci étant la pub gêne sans doute moins les joueurs dans ces cas précis car elle est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans le monde réel.