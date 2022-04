Trois astronautes de retour de la station spatiale chinoise après 183 jours dans l’espace

Après 183 jours dans l’espace, un record pour une mission spatiale habitée chinoise, les astronautes Ye Guangfu (41 ans), Wang Yaping (42 ans) et Zhai Zhigang (55 ans) sont de retour sur Terre ! L’équipage de Shenzhou-13 signe un nouvelle date clef de l’histoire de l’aérospatiale chinoise : du 15 octobre 2021 au 16 avril 2022, les trois astronautes auront donc passé 6 mois dans l’espace, et prouvé au passage la fiabilité de Tiangong, dont la construction sera achevée d’ici la fin de l’année en cours.

De gauche à droite, les astronautes Ye Guangfu, Wang Yaping et Zhai Zhigang, le jour du départ vers Tiangong, le 15 octobre 2021

Le précédent record de temps passé dans la station était auparavant détenu par Zhai Zhigang (55 ans), Wang Yaping (42 ans) et Ye Guangfu (41 ans), qui avaient passé pas moins de 92 jours à bord de la station. En soi, ce record chinois n’a rien de très d’impressionnant vu du côté de la NASA ou de l’ESA, dont les astronautes ont souvent réalisé des missions au delà de cette durée à bord de l’ISS, mais l’essentiel n’est pas là.

Pour Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian, la Chine prépare de cette façon « une occupation permanente de la station ». De fait, les astronautes ont accumulé de l’expérience durant ces 6 mois (et il ne fait guère doute que certaines d’entre eux retourneront rapidement dans la station), sans parler des données qui pourront être exploitées à partir des batteries des tests physiques que l’équipage va maintenant subir.

Forte de ce succès, l’agence spatiale chinoise prévoit déjà la prochaine mission habitée, Shenzhou-14, à partir de laquelle la station Tiangong sera habitée en permanence. Le lancement de Shenzhou-14 est fixé au mois de juin, et dès le mois de juillet suivant, la station spatiale recevra ses deux derniers modules. Rovers lunaires et martiens, station spatiale, dans la grande course à l’espace, la Chine est en train de revenir à hauteur de ses concurrents (Etats-Unis, Europe) à très vive allure…