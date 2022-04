Hello Games : une nouvelle extension pour No Man’s Sky et l’annonce d’un jeu hyper ambitieux (trailer)

Hello Games est toujours sur le pont. No Man’s Sky, qui a remporté il y quelques jours le BAFTA du meilleur jeu GAAS, a droit à une nouvelle extension, Outlaws, qui apporte principalement un nouveau vaisseau « à voiles solaires » façon « pirates de l’espace » et offre la possibilité de recruter les membres de son escadrille de pilotes. Des stations pirates permettront en outre d’acheter du matériel de contrebande. Ne manque plus qu’Albator… Enfin, les combats spatiaux bénéficient d’améliorations diverses.

Au delà de cette extension peut-être un peu moins ambitieuse que les précédentes, Sean Murray, le boss d’Hello Games, a « teasé » son monde en annonçant le développement d’un jeu hyper ambitieux « De la même manière que No Man’s Sky, c’est le genre de projet qui, même avec une équipe de 1000 développeurs travaillant dessus, paraitrait tout de même impossible.” déclare avec enthousiasme ce brave Sean, qui s’empresse dans la foulée de rassurer les joueurs en indiquant que de nouvelles extensions continueraient de pleuvoir sur NMS. Franchement hâte d’en savoir plus !