Il est de retour : le génial David Cronenberg, à qui l’on doit quelques uns des plus fascinants chef d’oeuvres du 7ème art (Faux-Semblants, La Mouche, Dead Zone, History of Violence) revient sur le devant de la scène avec Les Crimes du Futur, un film de S.F dystopique dans lequel le réalisateur semble renouer avec ses obsessions pour la chair. Le premier trailer du film, à la fois beau et cryptique, ne donne pas beaucoup d’indications sur le récit qui sera déployé, mais l’on est déjà certain qu’il y aura des scènes chocs au programme, ainsi qu’un casting de tout premier plan (Lea Seydoux, Viggo Mortensen, entre autres…)

Le synopsis achève de faire monter la hype : « Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine… »

Les Crimes du Futur a été sélectionné en compétition officielle au prochain Festival de Cannes.