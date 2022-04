Mars : Ingenuity bat records sur records lors de sa 25ème mission

La NASA vient de faire son petit bilan d’étape traditionnel : Ingenuity, le rover increvable qui survole le sol martien depuis le mois de mars 2021, a réussi avec brio sa 25ème mission. Le 8 avril donc, Ingenuity a battu deux nouveaux records personnels en volant à la vitesse de 5,5 mètres par seconde et sur une distance de 704 mètres. Pour ne rien gâcher, il s’agissait aussi du vol le plus long du petit drone, soit 161,3 secondes.

Jusque là, Ingenuity se contentait de pointes de vitesse à 5m/s et n’avait pu faire mieux que 625 m au mois de juillet 2021. Non seulement le drone martien aura été beaucoup plus endurant que ce que prévoyaient les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL), mais il s’avère en sus que l’engin semble plus efficace au fur et à mesure de ses missions, ce qui était sans doute encore moins prévu par le staff de la NASA !

Pour rappel, Ingenuity devait initialement effectuer 5 vols au dessus de Mars ; on en est à 25. La mission du drone devait aussi s’arrêter au mois d’avril 2021 ; un an après, Ingenuity vole toujours. Désormais, les ingénieurs de la NASA font en sorte qu’Ingenuity rejoigne, avant Perseverance, une zone bien particulière du cratère Jezero, une zone qui abritait il y a très longtemps le delta d’une rivière.