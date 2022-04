Battlefield 2042 dégringole encore, avec moins de 1000 joueurs sur les serveurs

Battlefield 2042 poursuit son chemin de croix. Le FPS multijoueurs d’EA enchaine les désillusions depuis son lancement. Alors que le jeu de DICE devait être le porte étendard du FPS multi new gen avec des millions de joueurs se fraggant dans la joie et la bonne humeur, on assiste à la place à une « dégringolada » historique ». Pour la première fois en effet, Battlefield 2042 est descendu en dessous des 1000 joueurs simultanés dans le monde, et peine à se maintenir au delà des 3000 joueurs.

Pour rappel, à sa sortie au mois de novembre 2021, le jeu avait attiré pas moins de 100 000 joueurs. Sur la seule année en cours, plus de 80% des joueurs ont finalement quitté le navire, après déjà une large désertion sur le mois de décembre ! Battlefield 2042 fait moins bien, 10 fois moins bien pour être exact, que Battlefield V, ce dernier engrangeant encore plus de 30 000 joueurs sur ce mois d’avril.

La saison 1 de Battlefield 2042 parviendra t-elle à sauver le jeu du naufrage total ? Cette dernière est prévue pour l’été prochain, ce qui laisse encore quelques semaines supplémentaires pendant lesquelles Battlefield 2042 peut tomber encore plus bas dans les tréfonds de la honte.