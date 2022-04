Google Pixel : un bug gênant change la sonnerie et d’autres sons

Des utilisateurs avec un Pixel rapportent (ici et là) avoir un bug au niveau des sons, les smartphones de Google ayant décidé de modifier la sonnerie, le son pour les notifications et celui pour les alarmes, sans raison apparente.

Le bug des sons sur les Pixel

Selon les retours d’utilisateurs, le Pixel a de lui-même modifié des sons pour différents éléments. Le plus étonnant est que les nouveaux sons ne peuvent pas choisis manuellement par l’utilisateur. Il s’agit de sons système utilisés pour d’autres choses.

Il est possible que ce bug ait un lien avec la mise à jour de sécurité d’avril d’Android. Certains utilisateurs font allusion à un problème récent et la mise à jour en question est disponible depuis le 4 avril. Cela pourrait donc être une piste. Google a peut-être fait des tests au moment de développer la mise à jour et a oublié de les abandonner avant de proposer la version finale à tous les utilisateurs.

Il est certain que ce bug est gênant parce que le téléphone a changé de lui-même des sons sans prévenir l’utilisateur. D’ailleurs, certains peuvent penser qu’un téléphone ne leur appartenant pas est en train de sonner sachant qu’il y a une sonnerie différente. Heureusement, il est possible de se rendre dans les paramètres et de modifier les sons.

Google n’a pas réagi publiquement au sujet de ce bug qui touche certains utilisateurs, mais pas tous. Ce point est d’ailleurs surprenant.