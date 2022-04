OnePlus dévoilera deux smartphones et des écouteurs le 28 avril

OnePlus donne rendez-vous le 28 avril prochain pour un événement au cours du lequel le constructeur présentera deux smartphones et une paire d’écouteurs. Ce sera un événement virtuel.

L’image partagée sur Twitter montre deux smartphones et des écouteurs, mais il n’y a pas plus d’informations à leur sujet… du moins officiellement. Officieusement, nous savons que les écouteurs sont les OnePlus Nord Buds. Ce modèle a fuité il y a quelques jours grâce à des demandes d’autorisation chez certains régulateurs. Il faut donc s’attendre à des écouteurs abordables étant donné qu’il est ici question d’un modèle Nord.

Ensuite, il y a deux autres smartphones avec des designs uniques. L’un des appareils est vraisemblablement le OnePlus 10R, le successeur du OnePlus 9R lancé l’année dernière et réservé à l’Inde. L’autre est probablement le OnePlus Nord CE 2 Lite, une version allégée de ce qui a été lancé plus tôt cette année. L’un de ces appareils s’appellera le OnePlus Ace selon les fuites et proposera une charge supportant 150 W. Il aura également une puce MediaTek Dimensity 8100.

More OnePlus, #MorePowerToYou

Get your hands on the power of getting more from life with an array of OnePlus devices. Launching on April 28. Stay tuned!

Know more: https://t.co/BYkzGwN1I8 pic.twitter.com/lhuSgww3Za

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 11, 2022