PSVR 2 : le lancement en 2023 semble se confirmer

Le PlayStation VR 2 sera t-il sous les sapins à la fin de cette année 2022 ? Rien n’est moins sûr, car après les premières fuites au début du mois de mars, c’est au tour de l’analyste-leaker Ross Young de se baser sur les retours de la supply chain pour prédire un lancement du PSVR 2 durant l’année 2023. Si Young table aussi sur un report de l' »Apple VR », le casque VR de la firme de Cupertino (qui sortirait lors du premier trimestre 2023), l’attente pourrait être encore plus longue côté Sony.

En effet, le fabricant japonais doit impérativement s’appuyer sur une base installée de Playstation 5 suffisamment forte pour transformer le lancement du PSVR 2 en succès, et malheureusement, la PS5 reste beaucoup moins disponible en stock que la PS4 en son temps. La situation est tellement critique que les ventes d’Xbox Series ont dépassé les ventes de PS5 sur les mois de février et de mars !

VR display shipments to rise >50% to >15M in 2022 despite delays to 2023 at Apple and Sony. Big jump forecasted in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM

— Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022