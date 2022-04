Moon Knight : des QR codes affichés dans la série… mènent à des Comics gratuits !

En voilà une astuce de première catégorie ! Certains spectateurs particulièrement attentifs ont repéré des QR Codes disséminés dans Moon Knight, la nouvelle série Marvel/Disney. Le plus beau ? Ces QR Codes mènent directement sur une page où il est possible de consulter des Comics gratuits ! Il est ainsi possible de récupérer le Comics dans lequel Blade apparait pour la première fois… ce qui prend tout son sens dans la mesure où le chasseur de vampires fera bientôt son apparition dans le MCU.

Il semble en fait que chaque épisode diffusé contienne son QR Code. Ainsi, le première QR Code est visible dans la scène durant laquelle le héros (Oscar Isaac) discute avec une petite fille à l’intérieur du musée dans lequel il travaille (voir ci-dessus). Ce QR Code renvoie à une page du site Marvel proposant l’accès gratuit au N°32 du Comics Werewolf by Night, qui n’est autre que tout premier Comics dans lequel est apparu Moon Knight. Le second QR Code reflété sur la vitre du musée permet d’accéder au premier Comics dans lequel apparait Blade !

Et ce n’est pas tout : dans le second épisode, un QR Code peut être aperçu sur la porte du garde-meuble de Marc. Ce troisième QR Code renvoie vers le numéro 33 de Werewolf by Night. Que nous réservent les prochains épisodes ? La mini série Moon Knight est actuellement diffusée sur Disney +.