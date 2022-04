Lockheed Martin travaille sur un drone militaire capable de voler à 7400 km/h

L’armée américaine pourrait bientôt bénéficier d’un nouveau « jouet ». On vient d’apprendre en effet que Lockheed Martin travaille sur un drone hypersonique capable de voler à plus de 7400 km/h. Un tel engin serait donc théoriquement en mesure d’effectuer la distance Etats-Unis-Europe en 90 minutes à peine !



La présentation du drone SR 72 est en fin de video

Ce drone baptisé SR-72 (le SR-71 était le nom du célèbre Blackbird) sera à terme équipé de deux types de motorisation, soit des réacteurs classiques pour le décollage et le vol de croisière (vitesse maxi 3700 km/h tout de même…) et de statoréacteurs capables cette fois d’atteindre les 7400 km/h !

Pour l’instant, le SR-72 est encore loin du prototype fonctionnel et seul le moteur est actuellement en cours de test. Un réacteur a d’ailleurs pu être testé récemment (via missile hypersonique HAWC), et ce dernier a atteint la vitesse de Mach 5. Le premier vol d’essai du SR-72 est programmé pour 2025 avant une mise en service (pour le compte de l’armée US) fixée à 2030.