Non, Oumuamua n’était pas le premier objet interstellaire à traverser notre système solaire

Le 19 octobre 2017, l’objet 1I/2017 U1, plus communément appelé Oumuamua, traversait notre système solaire. Les scientifiques étaient rapidement arrivés à la conclusion qu’Oumuamua était un objet interstellaire, le premier objet de ce type à être détecté par l’homme. La forme oblongue et les mouvements particuliers de l’objet pouvaient alors donner la fausse impression que l’engin était d’origine extra-terrestre ; c’est du reste la thèse encore soutenue par l’astrophysicien Abraham Loeb, qui a écrit un livre à ce sujet.

Abraham Loeb et son confrère Amir Siraj affirmaient en outre dans un article scientifique publié en 2019 que le véritable premier objet d’origine interstellaire avait en fait été détecté par l’homme quelques années avant l’apparition d’Oumuamua. Le 8 janvier 2014, un petit objet d’à peine 0,45 m de diamètre avait explosé dans l’atmosphère au-dessus de la région géographique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le rapport sur cette explosion provenait de U.S. Space Command, et une partie des données recueillies était encore classifiées, notamment la vitesse et la trajectoire de l’objet. Sans ces deux informations, impossible de conclure avec certitude à l’origine interstellaire.

Finalement, l’USCC vient de confirmer que la thèse (ou l’hypothèse) des deux chercheurs était bien la bonne. Les scientifiques de l’US Space Command sont à leur tour parvenus à la conclusion que l’objet du 8 janvier 2014 ne provenait pas de notre système solaire.