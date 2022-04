RaidForums, important forum de hackers, a été fermé par Europol

Europol annonce avoir fermé RaidForums, à savoir l’un des plus importants forums de hackers au monde. On retrouvait notamment des accès à des fuites de bases de données.

C’est la fin de RaidForums

L’infrastructure de RaidForums a été saisie et son administrateur ainsi que deux complices ont été arrêtés, a précisé Europol dans un communiqué. Lancé en 2015, le forum comptait selon Europol plus d’un demi-million d’utilisateurs et était l’un des plus grands forums de hackers au monde.

« Cette plateforme s’est fait un nom en vendant l’accès à des fuites de bases de données très médiatisées appartenant à un certain nombre de sociétés américaines dans différents secteurs », a déclaré Europol. « Les bases de données contenaient des informations sur des millions de cartes de crédit, des numéros de compte bancaire et des informations de routage, ainsi que les noms d’utilisateur et les mots de passe associés nécessaires pour accéder aux comptes en ligne », a précisé l’office européen de police.

L’opération, baptisée Tourniquet, a été coordonnée par Europol qui a soutenu des enquêtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, au Portugal et en Roumanie. L’opération a été « l’aboutissement d’une année de planification méticuleuse entre les autorités répressives impliquées dans la préparation de l’action », selon Europol.

Voici ce qui s’affiche aujourd’hui quand on essaye de visiter RaidForums :