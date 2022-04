Stranger Things saison 4 : la bande-annonce de la série Netflix est arrivée

Après des teasers, place à une bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things. La série Netflix fait enfin son retour. « Enfin » parce que la précédente saison a été diffusée il y a trois ans. En effet, c’était en juillet 2019.

Une bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things

La bande-annonce se concentre sur la mise en place du nouveau monstre de cette saison, qui semble vouloir apporter la guerre à Hawkins et peut-être au reste de la Terre. Pendant ce temps, la seule personne qui peut l’arrêter est Eleven (Millie Bobby Brown), mais seulement si elle peut trouver comment récupérer ses pouvoirs (elle les a perdus à la fin de la saison 3). Le trailer montre aussi clairement que cette saison se veut plus classique que les films d’horreur, avec une maison hantée que les enfants devront explorer.

Dans la troisième saison, Joyce Byers (Winona Ryder), emmène ses fils (Charlie Heaton et Noah Schnapp), et Eleven, hors de leur ville de l’Indiana pour commencer une nouvelle vie. Après un saut dans la géographie, la scène finale se déroule dans l’Union soviétique, où des gardes donnent à manger à un Demogorgon emprisonné — mais « pas l’Américain ».

La quatrième saison commence six mois après la bataille de Starcourt, qui a semé la terreur et la destruction à Hawkins. Le groupe d’amis est séparé pour la première fois, et les complexités du lycée n’ont pas rendu les choses plus faciles. En cette période de vulnérabilité, une nouvelle menace surnaturelle effrayante fait surface, présentant un mystère macabre qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.

La saison 4 de Stranger Things sera découpée en deux volumes. Le premier arrivera le 27 mai et le second fera ses débuts le 1er juillet. Chaque épisode fera plus d’une heure. Aussi, une saison 5 arrivera plus tard, et ce sera d’ailleurs la dernière.