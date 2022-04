Ms. Pac-Man devient Pac-Mom (et on vous explique pourquoi)

Dans la énième collection Arcade Archives publiée par Bandai Namco, Ms. Pac Man s’appelle désormais Pac-Mom. Est-ce à dire que la version féminine de la boule jaune gloutonne a mis fin à sa relation avec l’iconique Pac-Man ? Que nenni, car tout cela est une sombre affaire de droits d’auteur, une affaire qui dévoile un éditeur peu enclin à payer pour garder le nom d’une licence célèbre (la borne d’arcade Ms. Pac-Man est même considérée par les puristes comme plus aboutie que la borne Pac-Man de 1980).

Tout démarre dans les années 80 : des fans de Pac-Man (développeurs chez General Computer Corporation) créent un jeu d’arcade avec un mod du personnage du jeu d’origine. Ce mod, c’est Ms. Pac-Man. Midway, alors gestionnaire de la plupart des jeux d’arcade circulant sur le sol américain, se montre particulièrement intéressé par ce nouveau titre. Un accord de royalties est donc signé entre Midway et GCC, accord qui dure jusqu’en 1984. A partir de cette date, c’est au tour de Namco, le créateur d’origine de Pac-Man, de paye à son tour des royalties à GCC pour la borne d’arcade Ms. Pac-Man ainsi que les différentes adaptations du jeu sur consoles.

so apparently I found out that the Arcade Archives release of Pac-Land that comes out tomorrow was modified to replace Ms. Pac-Man (as well as Baby Pac) to have the new Pac-Mom character from Pac-Man Museum +.

look at what you did to us AtGames pic.twitter.com/gEDNpXGMfV

— Nick C. (@nickisonlinet) April 6, 2022