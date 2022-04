James Webb : un grand coup de froid avant la mise en route

Le James Webb Telescope (ou JWST pour les intimes) est à quelques semaines seulement du démarrage officiel de ses observations à visées scientifiques. Alors que les ingénieurs de la NASA finissent de régler les instruments de bord et de parfaitement synchroniser ces derniers avec le miroir (composé de 18 pièces), il reste encore un objectif à atteindre : donner un grand coup de froid à James Webb en rapprochant le télescope spatial du zéro absolu, qui est de −273,15 °C (Celsius) ou −459,67 °F (Fahrenheit). Plus exactement, le JWST devra atteindre la température de – 266°C !

Le télescope dispose d’un immense pare soleil et d’un refroidisseur cryogénique destinés justement à maintenir au froid les instruments embarqués. La caméra NIRCam, l’imageur proche infrarouge NIRISS, ainsi que le spectromètre NIRSpec ont besoin d’atteindre -233°C pour fonctionner, et les conditions sont encore plus dures pour le spectro-imageur MIRI, ce dernier ne fonctionnant correctement qu’à une température de -266°C !

Les ingénieurs au sol s’attellent donc à faire circuler de hélium gazeux froid dans les tubes du cryorefroidisseur. Un système de vanne sophistiqué permettra ensuite d’atteindre la température cible avec une précision d’un degré (-266°C donc). Ce n’est qu’après cette étape que James Webb sera prêt à observer les étoiles les plus éloignées de notre univers, et ce avec un niveau de précision et de détail inégalé !