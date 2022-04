Google et iFixit s’associent pour la réparation des Pixel

Après Samsung, voilà que Google s’associe à iFixit pour faciliter la réparation de ses smartphones, à savoir les Pixel. Les clients auront accès à des pièces détachées pour réparer eux-mêmes leur téléphone.

Un accès aux composants officiels des Pixel

Plus tard dans l’année, des pièces d’origine seront disponibles à l’achat sur le site d’iFixit pour les Pixel. Elles seront disponibles pour les Pixel 2 jusqu’au Pixel 6. Google précise que les futurs modèles seront également éligibles (cela inclura donc le Pixel 7 attendu au second semestre de l’année). Le service sera disponible dans les différents pays où les smartphones de Google sont vendus. Cela inclut la France.

Quels composants pourra-t-on acheter pour faire la réparation ? Il sera question des batteries, écrans, capteurs photo et d’autres pièces. Les clients pourront acheter chaque composant à l’unité ou avec les outils d’iFixit pour faciliter la réparation.

« Si nous voulons construire une industrie électronique durable, les consommateurs doivent avoir des options pour réparer eux-mêmes les produits », a déclaré Kyle Wiens, PDG d’iFixit. « Google rend la réparation plus abordable et plus accessible, même dans les endroits dépourvus d’ateliers de réparation. Nous nous engageons à permettre les réparations à l’endroit et au moment de votre choix ».

iFixit s’engage à proposer des guides pour démonter et réparer chaque Pixel de Google. En revanche, le groupe ne donne pour l’instant pas d’information sur le prix des composants.