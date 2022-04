ProtonMail rachète SimpleLogin, un service d’alias e-mail français

Proton, qui gère le service d’e-mail ProtonMail, a racheté la start-up française SimpleLogin. Celle-ci propose des alias e-mail afin de protéger votre véritable adresse et éviter le piratage, le spam, le phishing ou autre. Il n’y a pas d’information sur le montant du rachat.

SimpleLogin a vu le jour en 2019 et se situe à Paris. La start-up compte à ce jour plus de 100 000 utilisateurs et ces derniers utilisent plus de deux millions d’alias e-mail. Beaucoup d’entre eux utilisent déjà ProtonMail comme adresse principale.

« En matière de valeurs et de philosophie, Proton et SimpleLogin sont bien alignés. De ce fait, peu de choses changent », déclare Son Nguyen Kim, le fondateur et patron du service d’alias e-mail. Celui-ci va continuer de fonctionner tel que c’est le cas aujourd’hui : toujours 100% open source, toujours un support avec l’ensemble des messageries et toujours un développement pour ajouter des nouveautés. La société va d’ailleurs continuer à faire office de service indépendant et le siège reste à Paris.

À quoi peut-on s’attendre avec le rachat ? Voici ce que SimpleLogin annonce :

SimpleLogin bénéficiera de l’infrastructure de Proton et de l’expertise de l’exploitation d’un service de messagerie électronique qui a fait ses preuves. Avec une équipe disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l’infrastructure de SimpleLogin aura également un meilleur temps de fonctionnement et les incidents (s’il y en a) seront résolus beaucoup plus rapidement. SimpleLogin pourra également tirer parti de l’expertise de Proton en matière de sécurité des e-mails et des applications, et bénéficier des technologies anti-abus et anti-spam de ProtonMail afin de résoudre à l’échelle les problèmes d’abus de plus en plus difficiles.

En travaillant ensemble, nous avons déjà renforcé l’infrastructure de SimpleLogin, effectué un audit de sécurité du code de SimpleLogin et amélioré notre surveillance afin de pouvoir agir rapidement en cas d’attaque. Avec plus de personnes dans l’équipe, le développement des fonctionnalités est également plus rapide, alors attendez-vous à d’autres annonces dans les prochains jours.