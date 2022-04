Le salon technologique IFA 2022 ouvrira de nouveau ses portes au public

2022 reste encore très largement perturbé par les sursauts d’Omicron, le dernier variant en date du Covid-19. Après un CES 2022 en petit comité et les annulations successives de l’E3 et de la conférence F8 de Meta, on pouvait craindre que le l’IFA, le grand salon technologique de Berlin, ne subisse le même sort. Bonne nouvelle donc, l’IFA se tiendra bien du 2 au 6 septembre 2022 au centre d’exposition du Messe Berlin. Et contrairement à ce qui s’était passé pour le CES, le grand public est lui aussi invité.

C’est donc un retour (presque) à la normale pour ce salon important qui avait été annulé l’an dernier, sachant que l’édition 2020 s’était uniquement tenue en ligne. Jens Heithecker, directeur de l’IFA, déclare que « De nombreuses grandes marques mondiales ont déjà promis leur participation » et que la demande reste forte « pour la zone IFA Fitness & Digital Health et la section des appareils ménagers ». Espérons donc que l’évolution de la pandémie (un nouveau sous-variant d’Omicron fait malheureusement rage en Chine) ne perturbera pas cette programmation.