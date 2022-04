Spider-Man 4 avec Tobey Maguire : Sam Raimi ne dit pas non

Spider-Man 4 avec Tobey Maguire dans le rôle de l’Homme-araignée et Sam Raimi à la réalisation va-t-il voir le jour ? Officiellement, il n’y a pas de tel projet chez Marvel, mais le réalisateur ne ferme pas la porte quand on l’interroge sur le sujet.

Sam Raimi est partant pour un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire

C’est au cours d’une interview avec Fandango que Sam Raimi a évoqué le cas d’un potentiel Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. Il déclare :

J’ai réalisé après avoir fait Doctor Strange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel, n’importe quelle équipe. J’aime Tobey. J’aime Kirsten Dunst. Je pense que tout est possible. Je n’ai pas vraiment de scénario ou de plan. Je ne sais pas si Marvel serait intéressé par ça pour le moment. Je ne sais pas ce qu’ils en pensent. Je n’ai pas vraiment cherché à le faire. Mais ça a l’air magnifique. Même si ce n’était pas un film Spider-Man, j’adorerais retravailler avec Tobey, dans un rôle différent.

Il est certain qu’un tel film serait notable. Déjà parce que le troisième a vu le jour en 2007, ce qui marque un espace assez important. Ensuite, il ferait partie de l’univers cinématographique Marvel, ce qui n’était pas le cas des films de Sam Raimi sachant que le MCU n’était pas lancé (il a vu le jour en 2007 avec Iron Man). Cela implique d’avoir un lien avec les autres films. Mais il faut dire que le multivers est maintenant une réalité, donc comme dit Sam Raimi : « tout est possible ».

Tobey Maguire a récemment retrouvé son costume puisqu’on l’a vu dans Spider-Man : No Way Home, aux côtés de Tom Holland et Andrew Garfield. D’ailleurs, certains fans militent pour un nouveau film avec Andrew Garfield. Il faut dire que l’acteur n’a pas eu le droit à sa trilogie (seulement deux films), contrairement à Tobey Maguire et Tom Holland.