Le studio Wargaming (World of Tanks) quitte la Russie et la Biélorussie

Si plusieurs studios de JV ukrainiens ont déjà quitté leur pays face à l’avancée des troupes russes, jamais encore un studio basé en Russie n’avait pris une décision similaire. C’est désormais chose faite puisque le studio Wargaming, à qui l’on doit les franchises ultra lucratives World of Tanks, World of Warships et World of Warplanes, a annoncé il y a trois jours qu’il quittait la Russie et la Biélorussie (où il a aussi des bureaux). La gestion des jeux du studio sur le marché russe a été transférée à Lesta Studio, ce qui signifie que Wargaming ne pourra plus bénéficier des recettes de ses propres jeux dans son pays d’origine.

Wargaming va donc fermer ses studios de Saint-Pétersbourg et Moscou ainsi que toutes ses autres filiales en Russie et Biélorussie. Dans son communiqué, Wargaming précise que « La société ne tirera aucun profit de ce processus, que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir. Bien au contraire, nous nous attendons à subir des pertes substantielles en conséquence directe de cette décision. Nous fournirons autant d’indemnités de départ et de soutien que possible à nos employés affectés par ce changement. »

La décision de Wargaming peut aussi être vue comme une forme de rachat après les déclarations pro-russes extrêmement polémiques du directeur artistique du studio, Sergey Burkatovskiy. Ce dernier avait immédiatement été limogé du studio.