Max Payne 1 et 2 vont avoir le droit à des remakes venant de Remedy et Rockstar

Remedy Entertainment annonce des remakes pour les jeux Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne, en collaboration avec Rockstar. Les deux titres originaux sont respectivement sortis en 2001 et 2003.

Un retour de Max Payne avec deux remakes

« Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que les millions de fans à travers le monde ressentent la même chose », a déclaré le PDG de Remedy, Tero Virtala. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l’histoire, l’action et l’atmosphère des jeux originaux Max Payne aux joueurs de manière inédite ».

Remedy et Rockstar s’étaient associés pour la création du deuxième opus, reprenant là où l’éditeur original, Gathering of Developers, s’était arrêté après le premier. Rockstar Games s’est chargé lui-même du développement de Max Payne 3, sorti en 2012.

Les remakes pour Max Payne 1 et 2 sortiront sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si l’on en croit Remedy, ce sera un jeu de qualité puisque le groupe assure allouer un budget similaire à ses autres jeux AAA. Aussi, les deux jeux s’appuieront sur Northlight, un moteur déjà utilisé dans Quantum Break et Control.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie. Mais ce ne sera visiblement pas pour tout de suite puisque le développeur parle d’un « stade du développement du concept », sans entrer dans les détails.