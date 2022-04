Déploiement 4G mars 2022 : Free fait mieux que les autres opérateurs

Les données concernant le déploiement de la 4G tout au long de mars sont publiées aujourd’hui par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et on peut voir que Free Mobile a été plus actif que ses concurrents.

Free Mobile plus fort que ses concurrents en mars

Free Mobile a activé 164 nouveaux sites 4G pendant le mois de mars, ce qui lui permet d’en avoir 21 772 dans toute la France. Le deuxième opérateur le plus actif a été Orange avec 97 nouveaux sites 4G. L’opérateur historique en compte ainsi 27 790 dans l’Hexagone.

On retrouve ensuite SFR avec 80 nouveaux sites 4G sur la même période, soit un total de 23 071 dans le pays. Enfin, Bouygues Telecom arrive à la quatrième et dernière place avec 74 nouveaux sites 4G. L’opérateur en dispose de 22 952 dans toute la France.

On peut voir que les opérateurs commencent sérieusement à ralentir le déploiement de la 4G. C’est normal après tout, elle est déjà bien installée dans le pays et Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile préfèrent miser davantage sur la 5G.

D’ailleurs, 32 930 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 5 sites en Outre-Mer. 24 046 d’entre eux sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 4 sites n’hébergent que de la 5G. Sur le mois de mars, les sites 5G autorisés ont donc augmenté de 0,9%.