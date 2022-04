Samsung : il faudra encore attendre pour les premiers téléviseurs Micro-Led en dessous des 100 pouces de diagonale

Champion du ratio prix-dimension d’affichage avec ses gammes de téléviseurs QLed, Samsung s’est un peu pris les pieds dans le tapis avec ses premiers écrans Micro-Led. Présenté il y a trois ans, l’immense téléviseur Micro-Led The Wall était ainsi facturé à environ 350 000 euros, le modèle de 110 pouces commercialisé l’an dernier (110MS1A) atteignant tout de même la bagatelle de 150 000 euros. Un ange passe…

The Wall : un écran Micro-Led géant facturé 350 000 euros !

Samsung promettait du mieux cette année avec des dalles un peu plus compactes et un prix forcément toujours aussi perché… mais nettement en deçà cette fois des 100 000 euros (80 000 euros estimés pour le modèle Micro-Led 89 pouces). Les amateurs de technologie de pointe au portefeuille bien garni devront cependant encore attendre : si l’on en croit le site The Elec, le téléviseur Micro-Led 89 pouces arrivera sur le marché français dans le courant du troisième trimestre (au lieu de … maintenant), tandis que le modèle de 101 pouces serait en stand by face aux difficultés d’approvisionnement en composants.