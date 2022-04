Windows : Microsoft améliore la sécurité du téléchargement des mises à jour

Le HTTPS s’invite pour les mises à jour de Windows afin de proposer une meilleure sécurité. Microsoft a discrètement opéré à des modifications de son Catalogue Update, qui permet de télécharger manuellement les mises à jour.

Enfin le HTTPS pour le Catalogue Microsoft Update

Ce changement signifie que les navigateurs n’afficheront plus d’avertissements lorsqu’ils tenteront de télécharger des mises à jour à partir du Catalogue Microsoft Update. Cela signifie également qu’il n’est plus nécessaire de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lien et de sélectionner l’option « Enregistrer sous », et qu’il existe désormais une nouvelle adresse pour le catalogue.

L’ancienne adresse du catalogue des mises à jour (http://download.windowsupdate.com) a été remplacée par https://catalog.s.download.windowsupdate.com. Tous les liens existants qui utilisent l’ancien format devraient être automatiquement redirigés. Il n’est donc pas nécessaire d’apporter des modifications à la documentation et aux sites.

Certains utilisateurs de Windows préfèrent utiliser le Catalogue Microsoft Update car c’est un moyen d’obtenir des mises à jour dès qu’elles sont disponibles et directement auprès de Microsoft. Pas besoin d’attendre qu’elles fassent leur apparition dans Windows Update.

Pourquoi le passage au HTTPS seulement maintenant pour les mises à jour de Windows ? Microsoft ne dit rien sur le sujet, mais il est possible que la société ait conservé le HTTP pour assurer la compatibilité avec les anciens systèmes.